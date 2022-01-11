ДНР начала официально экспортировать товары в Россию

Мясокомбинат из самопровозглашенной Донецкой народной республики поставил первую партию колбасных изделий в Россию. Об этом сообщила пресс-служба «Министерства агропромышленной политики и продовольствия» непризнанной ДНР.

«Первая партия колбасных изделий Донецкой народной республики отправилась на экспорт в Российскую Федерацию. Первопроходцем стало ООО «Енакиевский мясокомбинат», — сказали в «министерстве».

На экспорт отправлены 1,5 т сыровяленых колбас, сообщили там. Продаваться продукция будет в Ростовской области РФ.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия стала признавать сертификаты на товары и услуги ДНР и ЛНР, допустила товары из «республик» к госзакупкам и отменила ограничения на экспорт и импорт.