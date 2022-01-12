В Украине за сутки выявили более 7000 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 7 117 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 077 человек, 193 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 11 января в Украине: зафиксировано 7 117 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 409, медработников — 160); 106 362 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 33 288 человек, вторую дозу — 59 348 человек, дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу — 13 056 человек. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 1 898 человек; летальных исходов — 193; поправилось — 8 077 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 29 млн прививок от COVID-19.

Днем ранее, 11 января за сутки выявили 5 429 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 января за сутки выявили 1 969 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 января за сутки выявили 2 810 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 716 988 человек; выздоровело — 3 530 624 человека; летальных исходов — 97 737.

С начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек, из них получили первую дозу — 14 875 714 человек, получили две дозы — 14 098 896 человек, получили дополнительную дозу — 7 339 человек, бустерную дозу — 41 141 человек. В общей сложности проведено 29 023 090 прививок.