Зарубежные СМИ цитируют Медведчука, назвавшего главные риски для Украины в 2022 году из-за непрофессиональных действий власти

Из-за непрофессиональных действий украинской власти в лице президента Владимира Зеленского, Украина в 2022 году может столкнуться с колоссальным спадом экономики, а также с результатом действия регуляторных мер, разрушающих малый и средний бизнес. Об этом пишет издание NewFox-24, цитируя председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

По словам авторов публикации, Медведчук считает действия нынешней власти в отношении страны и народа «непрофессиональные и преступные».

«Глава политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ (ОПЗЖ), депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил о серьезных вызовах и рисках, с которыми Украина столкнется в 2022 году. По словам лидера ОПЗЖ, первым риском будет дальнейший спад экономики из-за „непрофессиональной преступной политики“. На это также повлияет расширение регуляторных мер, разрушающих малый и средний бизнес», — цитирует издание оппозиционного политика.

Напомним, ранее Медведчук заявлял, что энергетический кризис, который «проявляется в осенне-зимний период, который проявляется сейчас, проявится в будущем», а также назвал еще один риск для страны.

«Третий риск — продовольственная сфера. Как и в энергетической сфере, все эти проблемы Украины увеличиваются в геометрической прогрессии в связи с ситуацией на мировых рынках», — указал парламентарий.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, компаний-издателей «Страны.ua», блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания «Страна.ua» и «Шарий.net».

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

В связи с действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала «Перший Незалежний» обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также «Перший Незалежний», который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов «Страна.ua» и «Шарий.net» пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В 2021 году мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 144 568 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.