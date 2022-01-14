В ГБР надеются, что Порошенко сам явится в суд

Государственное бюро расследований надеется, что бывший президент Петро Порошенко самостоятельно явится на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Ожидается, что он вернется в Украину 17 января.
Об этом сообщает заявила на брифинг советника по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
«Сторона обвинения будет делать все необходимое, но в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса. ГБР, конечно, надеется, что Порошенко — ответственный политик и гражданин — выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда», — отметила она.
Напомним, Порошенко подозревается в госизмене и содействию террористическим организациям «ЛДНР». Следствие полагает, что он на посту президента в 2014-2015 годах в сговоре с другими чиновниками обеспечивал финансирование «ЛДНР» за контрабандные поставки угля с оккупированного Донбасса.
В данном деле также фигурируют нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, бывший министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра, которого недавно отпустили под домашний арест.
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