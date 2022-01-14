Войти
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
позиция
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе
мирный процесс
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Среди топ-10 самых популярных политиков Украины Медведчук продемонстрировал наибольший прогресс, – Калиниченко

860
Среди топ-10 самых популярных политиков Украины Медведчук продемонстрировал наибольший прогресс, – Калиниченко

Самыми востребованными политиками 2021 года в медиа стали глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, экс-президент и глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко, а также действующий глава государства Владимир Зеленский. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал презентацию рейтинга «Наиболее популярные в СМИ политики. Итоги 2021 года». Об этом Калиниченко написал в своей колонке на сайте «Корреспондент».

Калиниченко отметил, что война Офиса президента против оппозиционного политика привела к обратному эффекту — Медведчук продемонстрировал наибольший прогресс среди всех участников топ-10.

«Глава политсовета ОПЗЖ добавил +10 пунктов и занял 3-е место. Как известно, в 2021 году власть развернула против Медведчука настоящую войну, а Зеленский неоднократно давал понять, что считает его своим главным политическим противником. Но как показывает рейтинг, ни запрет телеканалов из орбиты ОПЗЖ, ни санкции против оппозиционного политика, ни домашний арест по абсолютно фейковым обвинениям привели к обратному эффекту — популярность Медведчука в СМИ пошла резко вверх», — подчеркнул аналитик.

По словам Калиниченко, Петр Порошенко, занявший второе место, ведет агрессивную информационную политику.

«Как известно, под конец года Порошенко срочно вылетел за границу. Злые языки утверждают, что экс-президент испугался повестки с подозрением. А поклонники Порошенко кричат, что на самом деле у него были запланированы важные зарубежные встречи. Да-да, именно в этот момент», — пошутил аналитик.

В то же время, Калиниченко обратил внимание, что и в украинских, и в зарубежных СМИ на протяжении года нарастала волна критики в отношении президента Владимира Зеленского — за внесудебные запреты телеканалов и репрессии против Медведчука.

«Что касается Владимира Зеленского, занявшего 1-ое место, то 2021 год прошел под знаком укрепления власти. Только, скорее, не самого Зеленского, а Офиса президента во главе с Андреем Ермаком», — уточнил аналитик.

«Благодаря Зеленскому, Офису президента и Совету национальной безопасности и обороны в 2021 году в медиапространстве прочно прописалось такое слово как «санкции». А сам Зеленский пошел на рекорд, запретив сначала 3 телеканала («112 Украина», NewsOne и ZIK), а под конец года — еще и UkrLive и «Первый независимый», — констатировал автор.

Читайте также: Курс еврооблигаций Украины продолжает падение из-за опасений начала войны

«А в украинских СМИ начала нарастать волна критики Зеленского — и за внесудебный запрет телеканалов, и за репрессии против Медведчука, и за невыполнение тех обещаний, которые действующий президент давал на выборах (война на Донбассе, повышение коммунальных тарифов, кабала перед МВФ). Да и громкий международный скандал из-за разоблачений Pandora Papers украинские СМИ, как ни пытались, не смогли проигнорировать», — заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.

Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016