В Украине за сутки еще 10 569 случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 10 569 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 6 172 человек, 127 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 727, медработников — 229); 90 817 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30498 человек, вторую дозу — 43127 человек, дополнительную дозу получила 659 человек, бустерную дозу — 16533 человек. Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 682 человека; летальных исходов — 127; поправилось — 6 172 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 14 января выявили 10 476 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 января за сутки выявили 10 046 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 января за сутки выявили 7 117 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 748 079 человек; выздоровело — 3 551 283 человека; летальных исходов — 98 195.

С начала вакцинальной кампании привито 14 972 000 человек, из них получили первую дозу — 14 971 998 человек, получили две дозы — 14 240 830 человек, получили дополнительную дозу — 8 639 человек, бустерную дозу — 87 196 человек. В общей сложности проведено 29 309 322 прививки.