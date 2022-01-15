В Украине прогнозируют небольшие морозы и отсутствие осадков

Погоду в Украине в ближайшее сутки будет определять холодная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 16 января, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 16 января в Киеве была зафиксирована в 1989 году и составила 7,1° выше нуля, самая низкая ночью — 24,3° мороза в 1943 году.

В понедельник, 17 января, в северных и северо-западных областях небольшой, днем в западных, северных и центральных областях умеренный. В Карпатах значительный, снег, мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 13° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла. На юге страны 1-5° тепла.

В Киеве в ночь на понедельник небольшой, днем умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.