Войти
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
позиция
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе
мирный процесс
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

По итогам года Медведчук вошел в топ-3 самых популярных украинских политиков - рейтинг популярности в СМИ

223
По итогам года Медведчук вошел в топ-3 самых популярных украинских политиков - рейтинг популярности в СМИ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук по итогам 2022 года вошел в топ-3 самых популярных политиков Украины по цитируемости в СМИ. Об этом пишут Комментарии.

Об этом свидетельствует «Рейтинг медиапопулярности украинских политиков по итогам 2022 года», подготовленный Украинским институтом политики на основе анализа сообщений информационных агентств, интернет-сайтов, печатных СМИ, телевидения и Facebook.

Рейтинг самых популярных украинских политиков в средствах массовой информации по итогам 2022 года возглавили президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук показал наибольший прогресс среди участников первой десятки самых популярных политиков Украины. Медведчук добавил рекордные + 10 позиций и вошел в топ-3 по итогам 2022 года.

По результатам анализа СМИ, самый популярный оппозиционный политик отстаивает такие политические позиции как нормализация отношений с Россией и закупка российского газа напрямую у «Газпрома», мирное урегулирование на Донбассе на основе Минских соглашений и мирного плана Медведчука, демонтаж внешнего управления со стороны Запада и восстановление суверенитета Украины, а также производство собственной украинской вакцины на основе формулы «Спутника V».

Экс-президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко занял второе место. Порошенко чаще всего упоминался в СМИ в связи с критикой власти и из-за своего бегства за границу.

Возглавил рейтинг самых популярных украинских политиков в СМИ и президент Владимир Зеленский. Зеленский в 2021 году присутствовал в СМИ в связи с санкциями и судебными делами против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, а также из-за запрета телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а затем UkrLive и «Первый независимый», созданных на основе закрытых президентом каналов.

СМИ активно критиковали Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний, в первую очередь, из-за срыва мирного урегулирования на Донбассе и повышения коммунальных тарифов.

Читайте также: Двух зятьев Назарбаева уволили с постов в крупных компаниях

Мировые и украинские СМИ активно освещали скандал с Pandora Papers, в результате которого стало известно, что Зеленский с 2012 по 2019 гг. уклонялся от уплаты налогов в казну Украины и выводил деньги из страны через офшорные компании.

«Рейтинг медиапопулярности украинских политиков по итогам 2022 года» представляет собой список наиболее упоминаемых в СМИ политических фигур Украины, он составляется на основе анализа сообщений информационных агентств, интернет- и печатных СМИ, ТВ, а также публикаций в социальной сети Facebook.

СМИ, Виктор Медведчук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 15 января 2022
Пятница, 14 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016