Порошенко уверен, что его не арестуют

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уверен, что к нему не будет применена такая мера пресечения, как арест.

«Задержат ли меня? Я говорю вам: нет! Не потому, что я так уверен в себе, но я не вижу оснований для ареста», — заявил Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Варшаве.

Лидер «Европейской солидарности» напомнил, что в понедельник собирается пойти на заседание Печерского районного суда Киева. При этом он отметил, что не доверяет этому суду.

Как сообщалось, Порошенко в понедельник утром возвращается из Варшавы в Киев и в этот же состоится судебное заседание по уголовному производству относительно преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий Украины и содействия террористическим организациям «Л/ДНР» в Печерском райсуде Киева.

ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко, который находится в командировке в ЕС, 6 января заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.