Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 8 млн

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 34 145. Таким образом, с начала пандемии инфекция была обнаружена у 8 млн 122 жителей страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в ФРГ умерли 30 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 115 649.
В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.
В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых — гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.
Власти страны всеми силами стараются привить как можно большее число людей, в том числе третьей дозой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в этом году намерен добиться введения обязательной вакцинации.
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