Порошенко пыталась вручить повестку на пограничном контроле в аэропорту

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который вернулся в страну из Польши, пыталась вручить на пограничном контроле в аэропорту Киева повестку с вызовом в суд.
«Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта „Жуляны“ пытались вручить Петру Порошенко (...) процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приобщенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд», — сказала на брифинге в понедельник в Киеве советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
На контроле Порошенко некоторое время не отдавали паспорт, его не пропускали на территорию страны.
Сотрудники Госбюро расследований говорили, что проводят процессуальные действия и проверят документы.
Затем паспорт Порошенко вернули.
Напомним, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
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