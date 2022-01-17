Порошенко пыталась вручить повестку на пограничном контроле в аэропорту

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который вернулся в страну из Польши, пыталась вручить на пограничном контроле в аэропорту Киева повестку с вызовом в суд.

«Действительно сегодня сотрудники ГБР в помещении аэропорта „Жуляны“ пытались вручить Петру Порошенко (...) процессуальные документы, а именно повестку о вызове на 11 часов 17 января в Печерский суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, копию ходатайства с приобщенными материалами, и предоставить Порошенко возможность добровольно явиться в суд», — сказала на брифинге в понедельник в Киеве советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

На контроле Порошенко некоторое время не отдавали паспорт, его не пропускали на территорию страны.

Сотрудники Госбюро расследований говорили, что проводят процессуальные действия и проверят документы.

Затем паспорт Порошенко вернули.

Напомним, ГБР 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.