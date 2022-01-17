Порошенко прибыл в Печерский суд Киева

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко приехал в Печерский районный суд Киева, где состоится заседание по избранию ему меры пресечения.

Порошенко прибыл к зданию суда около 10:50 в сопровождении членов фракции «Евросолидарность». У здания суда его встретили несколько сотен людей, которые поддерживают пятого президента. В частности, они скандировали «Порошенко» и «Порох есть — дадим огня».

Порошенко выступил перед участниками акции у входа в здание суда. Суть речи свелась к тому, что его обвиняют в госизмене, хотя он сделал много полезного для страны, а «зелёная» власть — бездельники с вкраплениями «кротов».

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.