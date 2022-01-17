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Медведчук: Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией

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Медведчук: Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией

Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией. Об этом, как сообщает 112.ua, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук написал в предисловии к уникальному российско-украинскому изданию сочинений Н.В. Гоголя.

Книга вышла в рамках деятельности Всемирной библиотеки поэзии и прозы, в Общественный совет которого вошли известные политические и общественные деятели России, Украины, Франции, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Киргизстана.

Также в предисловии к изданию приведены слова президента Российской Федерации Владимира Путина и слова бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине, бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктора Черномырдина.

По словам Медведчука, «о милосердии, добродушии, сострадании, прощении и примирении нужно писать, говорить и проповедовать в наше время постоянно. Ибо наполнено оно жестокостью, непримиримостью, мстительностью, завистью и злословием».

«И потому великий Гоголь современен, как и Пушкин, Шевченко, Шекспир или Достоевский, как все гении, которые рождаются редко, но живут в наших сердцах вечно. Живут, чтобы пробуждать милосердие, без которого мир превращается в войну, а дружба искажается злорадством.

И все же, я думаю, главное поучение нашего великого Гоголя, которое должно быть услышано потомками, это его твердая уверенность в необходимости и неизбежности братских, дружеских отношений между двумя народами — русскими и украинским, его представление о благородстве и товариществе», — пишет Медведчук.

«Талант Гоголя отличается не только мудростью, но и пророческим даром, умением понимать высшую суть вещей и событий. Потому он и писал: „Что есть жизнь? Это разрушение мечты действительностью“. И как бы ни было больно — но „бывает время, когда нельзя иначе устремит общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости“. Гоголь правдив и честен перед собой и перед обществом, в котором „сквозь видимый смех льются невидимые миру слезы“.

Признанный миром гений, Николай Васильевич Гоголь дорог нам, его потомкам, и всем своим творчеством, и тем, что, будучи украинцем по месту рождения, сути и сущности, сумел именно на русском языке сказать немеркнущие слова о любви и дружбе, о мире и главных его ценностях. Сказать так, как ни до него, ни после никто сказать не смог», — подчеркивает Медведчук.

Как отмечается, в издании представлены практически все сочинения Гоголя без сокращений, а также статьи и отрывки произведений, которые не публиковались при жизни писателя.

Виктор Медведчук, отношения с Россией
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