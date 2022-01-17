В «Слуге народа» считают, что Порошенко пытается политизировать дело и избежать ответственности

В партии «Слуга народа» считают, что пятый президент Украины Петр Порошенко пытается устроить «искусственный скандал», чтобы политизировать дело о незаконных поставках угля из оккупированной территории и избежать ответственности. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном спикером «Слуги народа» Юлией Палийчук в телеграм-канале.

«Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить совершенно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние — вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, требуемые законом. Его замысел сомнения не вызывает: через политизацию дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать какой-либо ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды», — указывается в заявлении.

В «Слуге народа» напомнили, что ранее Порошенко призывал политические силы объединиться для противостояния российской агрессии, в то время как сам «демонстрирует поведение, направленное на раскол общества».

«Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но не имеем иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. В то же время, мы призываем представителей партии „Европейская солидарность“ не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу», — подчеркнули в партии.

В «Слуге народа» обратились к представителям «Европейской солидарности» с призывом уважать закон, соблюдать законные процедуры и выполнять судебные предписания.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский районный суд г. Киев для избрания меры пресечения. Под зданием суда сторонники Порошенко проводят акцию в его поддержку.