Обвинение просит арестовать Порошенко с возможностью залога в миллиард гривен

Прокуратура просит арестовать Петра Порошенко с возможностью внести 1 млрд грн залога. Об этом стало известно во время продящего сегодня судебного заседания.

«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог... в размере 1 миллиард гривен», — сказал прокурор.

Вместе с тем обвинение просит суд обязать Порошенко сдать паспорта и, в случае внесения залога, носить электронный браслет.

Необходимость избрания такой меры пресечения обвинение аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился за границей. Утром 17 января Порошенко вернулся в Украину и прибыл в Печерский районный суд г. Киев для избрания меры пресечения. Под зданием суда сторонники Порошенко проводят акцию в его поддержку.