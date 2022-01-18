В Украине похолодает, но ветер прекратится

В ближайшие сутки над территорией Украины будет господствовать холодный воздух, в поле повышенного атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, ветер ослабеет.
Как сообщает Укргидрометцентр, в среду, 19 января, в Украине без осадков, только ночью на Левобережье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах и на северо-востоке страны ночью 9-14°, днем 4-9° мороза.
В Киеве в среду без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 0-2° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 января самая высокая температура днем (+9,8°) была в 2007 году, самая низкая ночью (-23,0°) в 1942 году.
В четверг, 20 января, в Украине без осадков, лишь днем в западных, Житомирской, местами в Киевской и Винницкой областях небольшой снег, мокрый снег, на Закарпатье умеренные осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура в восточной части ночью 13-18°, днем 1-6° морозу; на остальной территории ночью 2-7° (в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 7-12°) мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге 2-7° тепла. В Карпатах — ночью без осадков, днем умеренный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза
В Киеве в четверг ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016