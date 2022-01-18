Медведчук: Попытки переписать историю и навязать «единственно правильную точку зрения» неминуемо приведут к интеллектуальному вырождению власти

Общая история, общие славянские корни, общая православная вера, миллионы родственников, проживающих в Украине и России, Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной ‒ являются самой важной частью нашего общего наследства. А попытки переписать историю в соответствии с конъюнктурными политическими потребностями и навязать «единственно правильную точку зрения» неминуемо приведут к интеллектуальному вырождению власти. Об этом 18 января, в годовщину Переяславской Рады, заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что с точки зрения власти у Украины с Россией из общего лишь граница, а Киевская Русь с ее Аскольдовой могилой и Десятинной церковью ‒ только украинское наследство, «на которое, как утверждает Владимир Зеленский, двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать».

«Я уверен, что вовсе не эти прекрасные памятные места и здания, а общая история, общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, миллионы родственников, проживающих в двух странах, Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества — Великой Отечественной войне ‒ являются самой важной частью нашего общего наследства. И мелкому мещанству, и неадекватным попыткам „приватизировать“ Владимира Святого тут места нет», —отметил Медведчук.

По мнению лидера ОПЗЖ, попытки заткнуть рот «декоммунизацией» и «постановочной истерикой» о «неправильных нарративах» не смогут привести Украину к гражданскому миру, устойчивому развитию и построению успешной страны. Виктор Медведчук уверен, что сегодня, в годовщину Переяславской Рады, стоит вспомнить это историческое решение, принятое в результате диалога, открытой дискуссии.

«Переяславская Рада — не просто день в истории, а ключевой момент бурного исторического периода, начавшегося восстанием Богдана Хмельницкого в 1648 году, продолжившегося самой Переяславской Радой, состоявшейся в 1654-м, и завершившегося Договором о вечном мире между Речью Посполитой и Русским Царством в 1686 году, по которому Польша отказывалась от протектората над Запорожской Сечью. Именно этот договор, по которому Русское царство выкупило город Киев у Польши за 146 тысяч рублей и урегулировало другие территориальные претензии, принес мир на нашу землю. И где была бы сегодня столица Украины без решения выкупить Киев — большой вопрос, над которым делящие историческое наследство в Украине предпочитаются не задумываться», — отметил политик.

Кроме того, он напомнил, что Переяславский договор юридически закрепил границы Войска Запорожского, или Гетманщины, ряд особых ее прав, структуру местного самоуправления и власти Гетманщины вообще, привилегии и право Войска Запорожского на внешнюю политику.

«И хотя Киевская Русь ‒ героический и важнейший период, можно с уверенностью говорить, что без Гетманщины сегодняшней Украины, такой, какой мы ее знаем, не могло бы существовать. Огромное значение Переяславская Рада имела и для сохранения православия: ее участники делали свой выбор, не желая изменять православной вере. И это стало определяющим фактором их выбора», — подчеркнул парламентарий.

Дата 18 января навсегда останется днем объединения, «днем открытого диалога о будущем родной страны, днем единства украинского и русского народов», убежден Виктор Медведчук.