Медведчук достойно отбивает атаки власти, а у Порошенко любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком, - Журавский

Виктор Медведчук достойно отбивает атаки власти, а у Петра Порошенко любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком.
Об этом профессор, академик Национальной академии правовых наук Виталий Журавский написал в своем Telegram-канале.
«Из особо известных политиков украинская тюрьма не обошла ни Тимошенко, ни Луценко, ни Савченко... Но надо отдать им должное: они не убегали из страны. Отсидели и доказали свою невиновность.
Достойно ведет себя и один из лидеров оппозиции Медведчук. Без всякой истерики отбывает незаконный домашний арест вот уже десять месяцев, соблюдая все требования, которые возлагаются на подозреваемое лицо.
Другое дело с Порошенко. Любой намек на подозрение заканчивается паникой и откровенным цирком с помощью своего ближайшего окружения в Верховной Раде, возле ГБР, Генеральной прокуратуры...
Честно говоря, Порошенко навалил в штаны, когда узнал об объявлении ему подозрения, и бежал за пределы Украины. Оттуда шлет проклятия действующей власти, хотя от нее не отличается абсолютно ничем.
Что бы он теперь ни говорил, но факт остается фактом: испугался Петр Алексеевич!
Он за границей искал спасения у своих западных кураторов. Нам неизвестно, с кем из них он лично встречался и что они ему посоветовали и пообещали. Дальнейшие события расставят все точки над „і“.
Кое-кто из политиков пытается лепить из Порошенко жертву. Это просто смех!!! Он не такой. Типичный лжец, коррупционер и политический мошенник.
Просто удивляет другое. По тексту подозрения, выдвинутого Порошенко, преступления нет — от слова „совсем“!!!», — отмечает юрист.
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