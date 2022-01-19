В Украину прибыл госсекретарь США Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с визитом, сообщила журналист CNN Дженнифер Хэнслер.

«Госсекретарь Блинкен прибыл в Киев», — написала Хэнслер в Twitter, проиллюстрировав сообщение фотографией госсекретаря, спустившегося с трапа самолета.

Ранее во вторник госдепартамент объявил, что с 18 по 20 января Блинкен совершит поездку в Киев и Берлин. 19 января у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января, а 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

В пятницу, после поездки в Украину и в ФРГ Блинкен проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.