В Украину прибыл госсекретарь США Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с визитом, сообщила журналист CNN Дженнифер Хэнслер.
«Госсекретарь Блинкен прибыл в Киев», — написала Хэнслер в Twitter, проиллюстрировав сообщение фотографией госсекретаря, спустившегося с трапа самолета.
Ранее во вторник госдепартамент объявил, что с 18 по 20 января Блинкен совершит поездку в Киев и Берлин. 19 января у него запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой 19 января, а 20 января, Блинкен отправится в Берлин, где у него намечена встреча с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
В пятницу, после поездки в Украину и в ФРГ Блинкен проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.
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