В Великобритании отменят большинство ковидных ограничений

Правительство Великобритании отменяет большинство коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма. Об этом в среду заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

«Со следующей неделе ранее введенные меры перестанут действовать», — сказал глава британского правительства, добавив, что власти отменяют обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов и рекомендацию для работодателей по возвращению сотрудников на удаленную работу. Кроме того, «правительство больше не будет требовать обязательного ношения масок» в закрытых помещениях и общественном транспорте, отметил Джонсон.