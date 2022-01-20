«Порошенко на свободе, а Медведчук под домашним арестом», - публицист сомневается в том, что в Украине закон один для всех

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на фоне решения суда по делу Петра Порошенко записала видеообращение, в котором признала фактическое бессилие власти и украинской судебной системы перед указками заокеанских партнеров. Более того, признала и абсурдность замашек Зеленского на сведение личных счетов с политическими оппонентами, среди которых и лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Об этом пишет публицист Анна Шушкевич.
«Сейчас, по словам генпрокурора, сторона обвинения „будет обжаловать“ избранную меру пресечения Порошенко по „угольному делу“, хоть и очевидно, что это будет простым сотрясанием воздуха. Не зря же Петро, сверкая пятками, убегал в Европу на целый месяц, чтобы получить стопроцентную „крышу“ у западных партнеров, и лишь убедившись в ее надежности, вернулся.
Об этом свидетельствует и „вялое“ течение дела Порошенко. Подозрение „гетману“ подписывали/объявляли целый месяц, также с затяжками проходил и суд. Ручному суду Зеленского просто необходимо было создать хоть какую-то видимость работы, а не сразу „сливать дело“.
Отсюда возникает логичный вопрос: на каких основаниях Медведчук уже длительное время находится под домашним арестом? Ведь сама генпрокурор утверждает, что „фабула дела для всех одинакова“, „перед законом все равны“ и что „прокуроры для всех готовили одинаковую меру пресечения“. И если в делах Порошенко не нашли никакого „состава преступления“, то, соответственно, не нашли и у Медведчука. Но здесь другое: страх и неприязнь у Зеленского перед Медведчуком в разы выше, чем перед Порошенко.
Но обратите внимание, что в отличие от Порошенко, Медведчук доказывал свою невиновность в суде, оставаясь в родной стране, не ища заступничества среди зарубежных партнеров.
Конечно, сейчас не позавидуешь и положению самого президента Зеленского, которому действительно пришлось „сесть на шпагат“. По всей видимости, плана, объясняющего такую волновидную политику, у президента традиционно нет, так что действовать придется „по ситуации“, позорясь в очередной раз.
К счастью, президентские выборы не за горами. Будем надеяться, что через два года каденция циркачей завершится раз и навсегда», — отмечает автор.
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