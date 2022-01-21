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В Украине за сутки более 20 тысяч новых случаев СOVID-19

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В Украине за сутки более 20 тысяч новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 20 156 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 486 человек, 150 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 20 января в Украине: зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2464, медработников — 429); 86 146 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу — 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу — 21 255 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 226 человек; летальных исходов — 150; поправилось — 4 486 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 20 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 января за сутки выявили 12 815 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 января за сутки выявили 8 558 новых случаев заболевания СOVID-19, 17 января за сутки выявили 5 072 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 819 538 человек; выздоровело — 3 576 268 человек; летальных исходов — 98 993.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу — 15 109 349 человек, получили две дозы — 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу — 11 941 человек, бустерную дозу — 167 360 человек. В общей сложности проведено 29 699 380 прививок.

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