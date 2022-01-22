Термин «слияния и поглощения» (M&A) относится к процессу, посредством которого одна компания присоединяется к другой либо путем объединения (слияние компаний), либо путем приобретения более крупным предприятием другой компании (процесс поглощения). Международные слияния и поглощения объединяют ресурсы, активы и персонал компаний, чтобы помочь бизнесу улучшиться во многих отношениях.Больше информации на сайте.

В целом, покупка/продажа компании – это трудоемкая процедура, которая имеет определенные отличия в случае каждого конкретного типа M&A. В ходе сделки каждая сторона желает получить справедливые условия. Поэтому рекомендуется заручиться поддержкой специалистов и запросить юридическое сопровождение в международных сделках M&A.

Преимущества слияний и поглощений

К преимуществам относятся:

Повышение общей эффективности работы. Стимулирование роста — приобретающая компания покупает не только акции или активы другого предприятия, но и ее клиентскую базу, получает доступ к ценной интеллектуальной собственности, такой как товарные знаки или патенты. Получение конкурентного преимущества — сделки по слиянию и поглощению могут позволить компании получить значительно большую долю рынка для повышения конкурентоспособности. Доступ к новым технологиям. Дополнительный персонал с ценными навыками, знаниями и опытом. Сокращение затрат и накладных расходов – будь то за счет эффекта масштаба или совместного бюджета.

Что такое слияния и поглощения (M&A)?

M&A — общепринятая аббревиатура, которая относится к целому ряду финансовых операций, посредством которых компании покупаются и продаются. Ниже приведено более подробное описание наиболее распространенных сделок, подпадающие под категорию M&A.

Слияние — это объединение двух отдельных существующих компаний в новую, более крупную организацию под одним корпоративным наименованием. Часто его еще называют «слиянием равных», поскольку вовлеченные фирмы обычно имеют схожий размер и стоимость. Поглощение — это процесс, когда одна компания полностью покупает другую (то есть более крупная фирма приобретает меньшее предприятие, тем самым поглощая бизнес).

В чем разница между слиянием и поглощением?

Хотя слияния и поглощения могут иметь схожие движущие мотивы (такие как расширение, увеличение доли рынка, снижение затрат и т.п.), существуют значительные различия в принятии решений и задействованных процессах.

При слиянии участвующие стороны принимают совместное решение о создании нового хозяйствующего субъекта, договариваясь об этом по взаимному согласию. При поглощении более крупное предприятие полностью берет на себя контроль над другой компанией.

Слияние предполагает что новосозданный субъект хоз. деятельности будет иметь новое название. Поглощение обычно предполагает, что приобретенная фирма будет работать под названием материнской компании.

Предприятия, которые сливаются, обычно схожи по размеру и структуре. Когда одна фирма приобретает другую, компания-покупатель обычно оказывается крупнее и мощнее в фин. отношении.

В объединенных компаниях власть распределяется между вовлеченными сторонами. При поглощении приобретающая компания обладает абсолютным контролем над поглощенным ею бизнес-субъектом.

Виды слияний и поглощений

Существует ряд различных типов слияний и поглощений, в том числе вертикальные, горизонтальные, расширение или продукта, конгломерат. Преимущества каждого из них различны, и в зависимости от вашей стратегии могут включать:

экономию за счет масштаба;

увеличение доли рынка;

снижение конкуренции;

повышение эффективности;

расширение линейки продуктов;

диверсификацию предложений.

Однако есть и отрицательные моменты, связанные с каждым типом, которые следует тщательно учитывать, прежде чем провести слияние компаний. Понимание того, какой тип слияния или поглощения лучше всего поддержит вашу долгосрочную стратегию, требует внимательного изучения плюсов и минусов каждого типа и связи с экспертом-консультантом для получения консультации по сделкам M&A.

Что входит в сделку M&A?

Процесс транзакции M&A достаточно интенсивен. Месяцы могут быть потрачены на оценку потенциальных целевых компаний с тщательным анализом их существенной информации в рамках legal due diligence. Это тщательная оценка их данных — финансовых, коммерческих, операционных и прочих — необходима для понимания текущего состояния компании и того, будет ли сделка финансово жизнеспособной.

Основные этапы сделки M&A:

Предварительные переговоры и составление соглашения о неразглашении. Оценка целевого предприятия. Проверка компании на благонадежность. Подписание договора. Интеграция после сделки.

Процесс взаимодействия с юристами

Международные сделки по слиянию и поглощению требуют глубокого понимания динамики конкретной отрасли, характера участвующих в транзакции компаний и тщательной разработки планов интеграции. Международные сделки M&A также требуют знания и понимания норм законодательства нескольких юрисдикций. Координация сделки со стороны профильных специалистов включает, среди прочего, такие услуги:

Разработку подходящей структуры сделки.

Сопровождение в составлении договоров по международным сделкам M&A.

Оценку инвест. привлекательности объекта инвестирования.

Выявление юридических аспектов, возникающих в результате проведения сделки M&A.

Надлежащую оценку потенциальных рисков и разработку политики их минимизации.

Юридический аудит компании.

Сопровождение в получении согласований надзорных ведомств в процессе M&A.

Планируя провести сделку M&A, стоит предварительно заручиться поддержкой специалистов. Вы можете перейти по ссылке на наш сайт и заполнить форму обратной связи.