НБУ за неделю потратил $300 млн на поддержку курса

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 17 по 21 января продал на межбанковском валютном рынке $321 млн, а купил — $20 млн.

Согласно данным НБУ, $171 млн регулятор продал с выбором лучшей цены, еще $150 млн — по единому курсу. Кроме того, центробанк купил с выбором лучшей цены $20 млн.

В целом с начала 2022 года Нацбанк купил в резервы $20 млн, продал — $751,7 млн.