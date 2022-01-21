Если нет оснований взять под стражу Порошенко, тогда этот же суд должен отпустить из-под домашнего ареста Медведчука, – Азаров

Если Печерский суд официально признал, что нет оснований взять под стражу экс-президента Петра Порошенко, тогда этот же суд должен отменить домашний арест для главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Так украинский политик Вячеслав Азаров прокомментировал решение Печерского районного суда г. Киева, постановившего применить в отношении экс-президента Петра Порошенко такую меру как личное обязательство. Об этом Азаров написал в Facebook.
Азаров подчеркнул, что в материалах обвинения Медведчук фигурирует как частное лицо.
«В „угольном деле“ Медведчук фигурирует лишь в качестве посредника, который наладил заключение контрактов на поставки угля из ЛДНР (ЛНР/ДНР. — Ред.)», — отметил политик.
В то же время, Азаров обратил внимание, что Порошенко (который в 2014–2019 гг. был президентом. — Ред.) имел реальные полномочия, чтобы расторгнуть угольный контракт с ЮАР и организовать поставки угля с неподконтрольного Донбасса.
«Следствие объявляет, что сам этот контракт заключался по приказу Порошенко, а также он приказал расторгнуть угольный контракт с ЮАР, лишив Украину альтернативного источника», — аргументировал политик.
В связи с этим Азаров пришел к выводу, что если Печерский суд официально признал, что нет основания для того, чтобы взять Порошенко под стражу, тогда эта же судебная инстанция должна принять решение об освобождении Медведчука из-под домашнего ареста.
«Если же суд в таком контексте не нашел оснований взять экс-президента под стражу и ограничить его передвижение по Украине, то этот же суд тем более должен отпустить из-под домашнего ареста Медведчука, как менее виновного в рамках данного дела», — заключил украинский политик Вячеслав Азаров.
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