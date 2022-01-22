Медведчук поддержал создание группы дружбы между парламентами России и Украины

Создание группы дружбы между парламентами России и Украины — важный шаг к нормализации отношений между нашими странами.
Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.
«В Госдуме создана депутатская группа по связям с Верховной Радой Украины, которую возглавил заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации Евгений Попов.
Уверен, что эта инициатива является совершенно своевременной и крайне необходимой для наших государств. В условиях, когда украинская власть, находящаяся в полной вассальной зависимости от западных государств, полностью передала Украину под внешнее управление, когда на территории нашей страны свободно распространяются самые фантастические измышления о якобы „вторжении“, заранее спланированному распространению которых предшествовали организованная и злонамеренная кампания по борьбе с „нарративами“ и уничтожение независимых СМИ, можно с уверенностью говорить, что за нынешним кризисом стоит власть Зеленского, которая не способна разрешить этот кризис, да и не заинтересована в его разрешении.
В этих условиях, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации, именно Верховная Рада Украины, как высший представительный орган в государстве с парламентско-президентской формой правления, способна взять на себя ответственность и успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса», — написал политик.
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