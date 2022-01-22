Джангиров: Учитывая меру для Порошенко, Медведчука должны немедленно отпустить под личное обязательство

Закон один для всех! Учитывая меру для Петра Порошенко, Виктора Медведчука должны немедленно отпустить под личное обязательство!
Об этом пишет политический эксперт Дмитрий Джангиров.
«Ситуация с так называемым „угольным делом“ уже ни в какие ворота не влезает. Мало того, что изначально доказательная база была настолько слабая, что над ней потешался даже судья, так с появлением в деле ПОРОШЕНКО стала и вовсе походить на плохой анекдот.
После решения суда для экс-президента Украины, возникает закономерный вопрос: почему его отпустили под личное обязательство, а МЕДВЕДЧУК, фигурант того же дела, с той же доказательной базой и которому прокуроры просили ту же меру пресечения (а это подтвердила генпрокурор Ирина ВЕНЕДИКТОВА), находится под домашним арестом?
Ведь закон один для всех, все исходные данные одинаковые, только по какой-то неизвестной причине ПОРОШЕНКО отпускают, позволяя ему работать в Верховной Раде, а лидера оппозиции закрывают дома, лишая возможности исполнять свои обязанности.
О какой справедливости вообще может идти речь?
На самом деле — на лицо заинтересованность власти именно в такой расстановке сил. ПОРОШЕНКО, хоть и называет себя оппозиционером, фигура очень спорная. Плюс на лицо заступничество Запада, не зря ведь он сбежал туда оббивать пороги.
А Виктор МЕДВЕДЧУК — лидер второй фракции в парламенте, он прямой конкурент Зеленского. МЕДВЕДЧУК — политический тяжеловес, который не разделят взглядов преЗЕдента; он предлагает реальные и реалистичные шаги по выходу из кризиса, в котором сейчас находится страна.
Власть попросту пытается избавиться от него таким способом, ограничивая реальную оппозицию, не дает МЕДВЕДЧУКУ защищать интересы своих избирателей в парламенте, да и попросту попирает права людей, которые голосовали на выборах за ОПЗЖ. Это грязная игра, которой не место в демократическом государстве.
На данный момент вполне естественным к суду является требование, что в отношении МЕДВЕДЧУКА должно быть применено личное обязательство. И сделано это должно быть в самые кратчайшие сроки», — отмечает он.
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