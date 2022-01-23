В Украине за сутки еще 15444 новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 15 444 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 2 030 человек, 86 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 22 января в Украине: зафиксировано 15 444 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 298, медработников — 264); 38 861 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу — 13 656 человек, дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу — 10 234 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 774 человека; летальных исходов — 86; выздороело — 2 030 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 22 января за сутки выявили 22 473 новых случаев заболевания СOVID-19, 21 января за сутки выявили 20 156 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 января за сутки выявили 18 479 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 857 455 человек; выздоровело — 3 582 908 человек; летальных исходов — 99 215.

С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу — 15 155 836 человек, получили две дозы — 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу — 13 021 человек, бустерную дозу — 203 445 человек. В общей сложности проведено 29 829 551 прививки.