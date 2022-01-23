Россия призывает Украину к диалогу и зовет Медведчука с парламентской делегацией на переговоры в Госдуму, - журналист

Запад нагнетает истерику вокруг Украины. Каждый день украинцев пугают планами вторжения, возможной эвакуацией сотрудников посольств, угрозами США и НАТО принять ответные меры против России, а вчера и вовсе западные СМИ написали о создании оккупационного правительства во главе с... Мураевым. В России, прочитав эту «сенсацию», наверное, очень удивились, а потому поспешили тут же ее опровергнуть.

С другой стороны, Россия призывает Украину к диалогу. Третье лицо в РФ, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прямо пишет, что такой диалог нужен и возможен. На фоне западной истерии это как луч света в темном царстве. При этом Володин соглашается с инициативой Виктора Медведчука о диалоге между Госдумой и Верховной Радой.

Об этом пишет журналист Полина Райтенко.

«Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития. Мы и раньше говорили и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран», — цитирует она Володина.

«При этом спикер Госдумы пригласил Медведчука с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, — с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.

Несмотря на всю эту западную истерию, Москва делает шаг навстречу и открывает возможность для диалога. О какой агрессии речь, если парламент России сам приглашает украинских коллег к переговорам? Может, Зеленскому нужно наконец прекратить идти на поводу у западных кураторов и обратить внимание на такую возможность для диалога с Россией? Зачем воевать, если есть шанс решить все политическим путем?

Если у Зеленского нет возможности и желания к такому диалогу, пусть этим займется парламент. Украинских депутатов готовы принять в Москве. Грех не использовать эту возможность. Да, с Зеленским в России не желают иметь дел, пока он не начнет выполнять Парижское коммюнике, но того же Медведчука в России будут слушать. Если Зеленский действительно не хочет войны, как он это говорит на публику, пусть отправит Медведчука с парламентской делегацией в Россию на переговоры. Это же в интересах всей страны. Есть прекрасная возможность договориться и избежать ненужного конфликта.

Владимир Александрович, сейчас самое время забыть о личных амбициях и подумать об Украине. Пока окно для диалога не закрылось окончательно», — убеждена автор.