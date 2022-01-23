Войти
Шмыгаль рассказал о важности индустриальных парков
официально
Шмыгаль рассказал о важности индустриальных парков
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
дружба народов
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Россия призывает Украину к диалогу и зовет Медведчука с парламентской делегацией на переговоры в Госдуму, - журналист

365
Россия призывает Украину к диалогу и зовет Медведчука с парламентской делегацией на переговоры в Госдуму, - журналист

Запад нагнетает истерику вокруг Украины. Каждый день украинцев пугают планами вторжения, возможной эвакуацией сотрудников посольств, угрозами США и НАТО принять ответные меры против России, а вчера и вовсе западные СМИ написали о создании оккупационного правительства во главе с... Мураевым. В России, прочитав эту «сенсацию», наверное, очень удивились, а потому поспешили тут же ее опровергнуть.

С другой стороны, Россия призывает Украину к диалогу. Третье лицо в РФ, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прямо пишет, что такой диалог нужен и возможен. На фоне западной истерии это как луч света в темном царстве. При этом Володин соглашается с инициативой Виктора Медведчука о диалоге между Госдумой и Верховной Радой.

Об этом пишет журналист Полина Райтенко.

«Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития. Мы и раньше говорили и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран», — цитирует она Володина.

«При этом спикер Госдумы пригласил Медведчука с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, — с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения.

Несмотря на всю эту западную истерию, Москва делает шаг навстречу и открывает возможность для диалога. О какой агрессии речь, если парламент России сам приглашает украинских коллег к переговорам? Может, Зеленскому нужно наконец прекратить идти на поводу у западных кураторов и обратить внимание на такую возможность для диалога с Россией? Зачем воевать, если есть шанс решить все политическим путем?

Если у Зеленского нет возможности и желания к такому диалогу, пусть этим займется парламент. Украинских депутатов готовы принять в Москве. Грех не использовать эту возможность. Да, с Зеленским в России не желают иметь дел, пока он не начнет выполнять Парижское коммюнике, но того же Медведчука в России будут слушать. Если Зеленский действительно не хочет войны, как он это говорит на публику, пусть отправит Медведчука с парламентской делегацией в Россию на переговоры. Это же в интересах всей страны. Есть прекрасная возможность договориться и избежать ненужного конфликта.

Владимир Александрович, сейчас самое время забыть о личных амбициях и подумать об Украине. Пока окно для диалога не закрылось окончательно», — убеждена автор.

Виктор Медведчук, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 23 января 2022
Суббота, 22 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016