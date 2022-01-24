В Украине за сутки еще 12 915 случаев COVID-19

На 24 января в Украине 12 915 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1 836 человек, выздоровели - 2 430 человек, летальных случаев - 67.
Днем ранее, 23 января за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19, 22 января за сутки выявили 22 473 новых случаев заболевания СOVID-19, 21 января за сутки выявили 20 156 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 870 370 человек, выздоровели – 3 585 338 человек, летальных случаев - 99 282.
За прошедшие сутки 22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. Всего сделано 29 852 092 прививки.
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