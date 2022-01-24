В непризнанной ДНР заявили о подготовке армии Украины к наступлению

Украинские силовики якобы готовят вооруженное наступление в зоне Операции объединенных сил, заявил заместитель начальника управления так называемой «народной милиции» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.

«Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой „операции объединенных сил“, мероприятий по подготовке к наступлению», — сказал Басурин.

По его словам, в подразделениях танковой и мотопехотной бригад, а также механизированных бригад Украины якобы приостановлены отпуска всего личного состава, а командирам всех степеней приказали отправиться в пункты временной дислокации. Также из госпиталей якобы досрочно выписывают наводчиков и механиков-водителей, сказал Басурин.

Кроме того, «народная милиция ДНР» заметила переброску экипажей и танков, а также артиллерийских расчетов в окрестности населенных пунктов Андреевка, Доброполье, Авдеевка и Волноваха, отметил он. По информации Басурина, они будут готовить военную технику и вооружения к использованию в бою.