В непризнанной ДНР заявили о подготовке армии Украины к наступлению

Украинские силовики якобы готовят вооруженное наступление в зоне Операции объединенных сил, заявил заместитель начальника управления так называемой «народной милиции» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает подконтрольное сепаратистам Донецкое агентство новостей.
«Нами зафиксировано проведение в украинских вооруженных формированиях, находящихся в зоне так называемой „операции объединенных сил“, мероприятий по подготовке к наступлению», — сказал Басурин.
По его словам, в подразделениях танковой и мотопехотной бригад, а также механизированных бригад Украины якобы приостановлены отпуска всего личного состава, а командирам всех степеней приказали отправиться в пункты временной дислокации. Также из госпиталей якобы досрочно выписывают наводчиков и механиков-водителей, сказал Басурин.
Кроме того, «народная милиция ДНР» заметила переброску экипажей и танков, а также артиллерийских расчетов в окрестности населенных пунктов Андреевка, Доброполье, Авдеевка и Волноваха, отметил он. По информации Басурина, они будут готовить военную технику и вооружения к использованию в бою.
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