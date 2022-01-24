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В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная погода

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В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодная и влажная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью, 25 января, в западных областях без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 12-17° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (в Карпатах ночью 17-22°, днем 6-11° мороза).

На остальной территории небольшой снег, лишь в большинстве северных областей без осадков; температура ночью 8-13°, на юге и юго-востоке 4-9° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 января самая высокая температура днем (+6,8°) была в 2021 году, самая низкая ночью (-25,6°) в 1892 году.

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В среду, 26 января, в Украине небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 1-6° мороза, днем около 0° (в Карптах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза); на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве в среду небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 1-3° мороза.

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