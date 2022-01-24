Порошенко не сдал документы для выезда за границу

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко по решению суда обязан сдать в соответствующие органы госвласти документы для выезда за границу, до настоящего времени он этого не сделал, отмечает в Государственною бюро расследований (ГБР).

«Относительно очередных информационных манипуляций вокруг вопроса выезда за границу подозреваемого — народного депутата Украины Порошенко...19 января 2022 Печерский районный суд Киева избрал Порошенко П. А. меру пресечения в виде личного обязательства... в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда из Украины и въезд в Украину», — говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ГБР.

В Бюро подчеркивают, что «в таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины».

«Однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил», — заявляют в ГБР.

23 января Порошенко заявил, что власти заблокировали его участие в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.

Пятый президент подчеркнул, что личное обязательство, которое на него наложил суд, не запрещает загранкомандировки.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.