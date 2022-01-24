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Ведущее немецкое СМИ: У президента Зеленского развиваются авторитарные черты, он закрыл ряд телеканалов, открыто его критиковавших

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Ведущее немецкое СМИ: У президента Зеленского развиваются авторитарные черты, он закрыл ряд телеканалов, открыто его критиковавших

У президента Украины Владимира Зеленского явно развиваются авторитарные черты, он закрыл ряд телеканалов открыто его критиковавших. Об этом пишет издание Die Welt.

«Критики говорят, что у президента Зеленского развиваются авторитарные черты. В прошлом году он закрыл несколько пророссийских телеканалов, открыто критиковавших его. Виктор Медведчук, один из самых громких критиков Зеленского, пребывает под следствием по обвинению в государственной измене и в настоящее время находится под домашним арестом», — пишет автор статьи.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала «Перший Незалежний» Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу «НОВОСТИ». Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала «Перший Незалежний».

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, компаний — издателей «Страны.ua», блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания «Страна.ua» и «Шарий.net».

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов — «Перший Незалежний» и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич заявил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала «Перший Незалежний» после судебной победы и восстановления спутникового вещания — это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине. Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае «Первого Независимого» — наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты.

В свою очередь председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман подчеркнула, что Владимир Зеленский продолжает гробить независимую журналистику. Но это его не спасет от скорого и окончательного краха. Потому что в оппозиции к нему уже не только независимые телеканалы и сайты. В оппозиции к провальной политике нынешней власти — вся Украина.

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» отреагировали на произошедшее и заявили, что это решение призвано уничтожить телеканалы «Перший Незалежний» и UkrLive, а также медиахолдинг «Новости», который был учрежден журналистами закрытых Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

На фоне закрытия двух телеканалов народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин посоветовал Зеленскому объявить мобилизацию в армию женщин — журналисток закрытых телеканалов. А его коллега Василий Нимченко заявил, что решение СНБО о прекращении вещания телеканалов UkrLive и «Перший Незалежний» является признаком информационного рейдерства и узурпации власти, которая уже перешла на уровень диктатуры.

Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов «UkrLive» и «Перший Незалежний» обратились с открытым письмом к мировому сообществу — европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям — с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине. Мировому сообществу напомнили и о том, что «112 Украина», NEWSONE и ZIK, «UkrLive» и «Перший Незалежний» не единственные жертвы действующего режима Зеленского. Ведь власть всеми способами пытается влиять на работу государственного телеканала «ДОМ», общественного вещателя «UA: Первый», телеканалов «НАШ», «Эспрессо», «Прямой», «Украина» и «Украина 24», интернет-изданий «Страна.ua» и «Шарий.net».

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Владимир Зеленский, блокировка телеканалов
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