Духи как поцелуй любви

Парфюмерия – это соблазн, проникающий в подсознание. Коко Шанель советует выбирать духи тщательно, как одежду. И наносить их там, где хочется ощутить поцелуй. Люди «одевают и носят» ароматы, учитывая время года. Весной предпочитают цитрусовые и цветочные композиции. Летом – акватическую свежесть. Древесные аккорды и шипр привносят уют в дождливую осень. А зимой властвует густой, томный Восток.
Аромат можно сравнить со спутником, на 100% преданным вам. Он оповещает о вашем присутствии, и навевает воспоминания о вас. Но как сделать правильный выбор? Обратите внимание на интернет-магазин духов, в котором опытные менеджеры умело подбирают беспроигрышные «ароматы вне времени и сезона». Они ориентируются в брендах и трендах. Акции, скидки, подарки – приятные бонусы к цене, которая всегда меньше «магазинной» стоимости.
Если вы купили парфюмерию на основе отзывов или прошлого опыта, а она раскрылась не так, как ожидалось, – не стоит паниковать:
Парфюмерия – это способ самовыражения. Обратите внимание: парфюмерная и туалетная вода различаются уровнем концентрации. Учитывайте условия и ситуации. Насыщенный и шлейфовый запах – радует и восхищает. Но в условиях закрытого помещения он становится вызывающим и неуместным. Возможно, вместо обильного нанесения, достаточно рассеять содержимое флакона облачком – и пройти вперед.
В каждом полноценном описании аромата указывается его пирамида. Иногда ее называют «маркетинговым ходом». Но благодаря ей мы можем определить любимые ингредиенты и аккорды.
Не стоит делать выводы, только понюхав крышечку. Духи раскрываются постепенно, трансформируясь на протяжении нескольких часов. Парфюмер Roja Dove утверждает, что аромат – как любовник. Чтобы узнать, чего он стоит, с ним нужно провести ночь.
Можно долго выбирать: изучать описания и отзывы, ориентироваться на название, бренд, внешний вид флакона или свои предпочтения. Главное – чтобы ваши избранники пленяли сердце, как любовь, не терпящая скупости и равнодушия.
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