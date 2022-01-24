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Духи как поцелуй любви

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Духи как поцелуй любви

Парфюмерия – это соблазн, проникающий в подсознание. Коко Шанель советует выбирать духи тщательно, как одежду. И наносить их там, где хочется ощутить поцелуй. Люди «одевают и носят» ароматы, учитывая время года. Весной предпочитают цитрусовые и цветочные композиции. Летом – акватическую свежесть. Древесные аккорды и шипр привносят уют в дождливую осень. А зимой властвует густой, томный Восток.

Аромат можно сравнить со спутником, на 100% преданным вам. Он оповещает о вашем присутствии, и навевает воспоминания о вас. Но как сделать правильный выбор? Обратите внимание на интернет-магазин духов, в котором опытные менеджеры умело подбирают беспроигрышные «ароматы вне времени и сезона». Они ориентируются в брендах и трендах. Акции, скидки, подарки – приятные бонусы к цене, которая всегда меньше «магазинной» стоимости.

Советы опытных парфюмеров

Если вы купили парфюмерию на основе отзывов или прошлого опыта, а она раскрылась не так, как ожидалось, – не стоит паниковать:

  • Духам надо отдохнуть после дороги, «прийти в себя». Тряска и температурные изменения могут временно повлиять на химический состав.
  • Учитываете тип кожи. На «холодной» запах держится дольше, чем на «горячей» коже. Зачастую он звучит не так, как на блоттере, из-за индивидуальных особенностей тела.
  • Порой ароматы ведут себя подобно капризной кошке. И раскрываются в зависимости от сезона. Если они не радуют летом диффузным шлейфом, зимой они могут привлекать внимание окружающих на приличном расстоянии.

Парфюмерия – это способ самовыражения. Обратите внимание: парфюмерная и туалетная вода различаются уровнем концентрации. Учитывайте условия и ситуации. Насыщенный и шлейфовый запах – радует и восхищает. Но в условиях закрытого помещения он становится вызывающим и неуместным. Возможно, вместо обильного нанесения, достаточно рассеять содержимое флакона облачком – и пройти вперед.

Ольфакторная пирамида

В каждом полноценном описании аромата указывается его пирамида. Иногда ее называют «маркетинговым ходом». Но благодаря ей мы можем определить любимые ингредиенты и аккорды.

  1. Начальные, немного резкие ноты первыми ощущаются после открытия флакона.
  2. Сердце раскрывается через 20 минут. В нем – вся «соль» композиции.
  3. Шлейф – показатель стойкости – оставляет обволакивающее послевкусие.

Не стоит делать выводы, только понюхав крышечку. Духи раскрываются постепенно, трансформируясь на протяжении нескольких часов. Парфюмер Roja Dove утверждает, что аромат – как любовник. Чтобы узнать, чего он стоит, с ним нужно провести ночь.

Можно долго выбирать: изучать описания и отзывы, ориентироваться на название, бренд, внешний вид флакона или свои предпочтения. Главное – чтобы ваши избранники пленяли сердце, как любовь, не терпящая скупости и равнодушия.

 
 
 
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