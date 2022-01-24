США могут переместить часть своих войск из Западной Европы в Восточную

Соединенные Штаты рассматривают возможность перемещения в Восточную Европу части своих войск, базирующихся в Западной Европе. Об этом заявил в понедельник агентству Reuters дипломатический источник в НАТО.

«Речь идет об американских войсках, которые уже находятся в Европе», — приводит агентство слова дипломата. Он добавил, что возможная переброска военнослужащих будет носить постепенный характер и «может произойти в ближайшие недели».

Отметим, что по данным The New York Times, Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тыс. военных, корабли и самолеты.