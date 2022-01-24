Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука запланирован на 25 января

Адвокат Илья Новиков сообщил о запланированном в Государственном бюро расследований (ГБР) во вторник перекрестном допросе пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко и народного депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Нам официально сообщают, что якобы на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты... сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР», — сказал Новиков на брифинге в понедельник.

Адвокаты Порошенко также заявили, что тот не будет давать показания следствию по угольному делу.

«Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от какого-либо сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться... То есть показаний по сути и не будет. И в будущем у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в каких-либо допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени», — сказал адвокат Илья Новиков.

Адвокат Игорь Головань в свою очередь пояснил, что отказ от дачи показаний — это право, давать показания по делу не является обязанностью.

Напомним, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу.