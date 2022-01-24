«Укрзализныця» запретила транзит российского угля через территорию Украины

Украина запретила транзит угля из России через украинскую территорию. Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

«Укрзализныця» с 24 января до особого распоряжения запрещает транзит угля из России марок К, Т, Г, СС, Д, а также концентрата и антрацита«, — говорится в сообщении.

Решение будет действовать до его отмены и распространяется на все виды вагонов.

Как пишет «Коммерсантъ», поставки были предназначены для завода американской компании US Steel, работающей в Словакии.

Напомним, в ноябре РФ практически заблокировала транзит казахстанского угля для Украины.