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Украинская власть закрыла независимые СМИ, которые транслировали и обсуждали неугодные ей точки зрения, - Быстронь

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Украинская власть закрыла независимые СМИ, которые транслировали и обсуждали неугодные ей точки зрения, - Быстронь

Украинская власть закрыла независимые каналы, которые транслировали и обсуждали неугодные ей точки зрения, а оппозиционного политика, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука держит под домашним арестом больше 6 месяцев, нарушая собственные законы. Об этом в интервью TVP World заявил депутат Бундестага Петр Быстронь.

«Я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что включение в Конституцию Украины такой цели как курс на членство в НАТО вызывает огромные проблемы и напряженность. Просто подумайте о значительной части населения, которая не хочет вступления Украины в эту организацию. Открытое обсуждение этого вопроса — это часть демократического процесса, и в Украине были средства массовой информации, которые транслировали эту точку зрения, обсуждали ее, но были из-за этого закрыты. В Украине сегодня закрыто пять телевизионных каналов, а лидер оппозиции (глава политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“, народный депутат Виктор Медведчук, — ред.) находится под домашним арестом, что незаконно. Так власть в Украине действительно обостряет ситуацию и нарушает собственные законы», — заявил Быстронь.

Ранее Петр Быстронь указывал, что журналистское сообщество по всей Европе возмущено ситуацией с закрытием телеканалов «Первый Независимый» и «UkrLive» в конце 2021 года. По его словам, закрытие телеканалов украинской властью было прямым следствием их редакционной политики, направленной на восстановление мира: «Конечно, власть нападает на независимые СМИ. Эти телеканалы создавали очень качественный контент, а миллионы украинцев их смотрели. Более того, эти каналы не делали ничего противозаконного. И это решение не соответствует никаким европейским стандартам». «Конечно, это очень понятный сигнал — если ты закрываешь телеканалы, которые были за мир, которые пытались наладить нормальные отношения между Украиной и Россией», — заявлял депутат Бундестага.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала «Перший Незалежний» Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу «НОВОСТИ». Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала «Перший Незалежний».

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужвы, компаний — издателей «Страны.ua», блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания «Страна.ua» и «Шарий.net».

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

В связи с действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала «Перший Незалежний» обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов «112 Украина», NEWSONE, ZIK, а также «Перший Незалежний», который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов «Страна.ua» и «Шарий.net» пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

В понедельник, 27 сентября, стартовала очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где работали журналисты «Першого Незалежного» и информировали ее участников о незаконных действиях украинских властей в отношении независимых медиа, таких как, «112 Украина», NEWSONE, ZIK, «Перший Незалежний», а также изданий «Страна.uа» и «Шарий.net». В рамках заседания Ассамблеи журналисты передали сотням европейских политиков, в частности, евродепутатам, делегатам ПАСЕ, работникам МИД, европейским политикам, министрам и чиновникам разных стран письма, а также брошюры, где подробно рассказали о давлении на свободу слова в Украине.

Уже 12 октября в день саммита Украина — ЕС сотрудники независимых украинских медиа «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежний» провели акцию с целью привлечь внимание гостей саммита к нарушению свободы слова в Украине.

блокировка телеканалов, Петр Быстронь
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