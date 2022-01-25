В Украине за сутки почти 20 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 19 118 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 5 863 человек, 161 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 809, медработников — 594); 69 546 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу — 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу — 17 084 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 507 человек; летальных исходов — 161; поправилось — 5 863 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 24 января за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 января за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19, 22 января за сутки выявили 22 473 новых случаев заболевания.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 889 488 человек; выздоровело — 3 591 201 человек; летальных исходов — 99 443.

С начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу — 15 191 377 человек, получили две дозы — 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу — 13 609 человек, бустерную дозу — 225 868 человек. В общей сложности проведено 29 921 638 прививок.