Зеленский попросил не дарить ему подарки, а перечислить средства на благотворительность

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести свой день рождения — 25 января — на работе, поздравлять его можно, перечислив средства на благотворительность, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook.
«Сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела», — написал Никифоров в соцсети фейсбук во вторник утром.
Он призвал по желанию «приобщиться к инициативе, далее — информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их — будет лучшим подарком для президента Украины в этот день. Также прибавляю реквизиты».
Никифоров также пожелал главе государства «крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии преодолевать возникшие перед Украиной вызовы. А также непоколебимой веры в собственные убеждения, потому что вижу — они искренни и верны».
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