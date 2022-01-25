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На день рождения Зеленскому можно пожелать только скорейшего ухода с поста президента, - экономист

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На день рождения Зеленскому можно пожелать только скорейшего ухода с поста президента, - экономист

У Зеленского сегодня день рождения. Подхалимы «найвелычнишого лидера современности» будут восхищаться его деятельностью, придумывать несуществующие заслуги, лишь бы порадовать разросшееся эго президента. У нас для Зеленского одно пожелание — поскорее уйти с поста президента и дать шанс стране встать на ноги после его катастрофического правления.

Об этом пишет экономист Валерий Галиев.

«Зеленский только за половину своего срока на посту поставил Украину на грань большой войны, хотя перед выборами обещал добиться мира. Сегодня Зеленский — марионетка западных кураторов, которые с помощью слабого украинского президента решают свои вопросы с Россией. У Зеленского была масса возможностей путем переговоров уладить конфликт на Донбассе, примириться с Россией, заключить выгодные экономические сделки. Но нет, сегодня ситуация ухудшается с каждым днем. И Зеленский приложил к этому все свои силы.

Минские соглашения не выполнены, хотя Зе лично подписался под ними на саммите нормандской четверки в Париже в 2019 году. Украина отказывается вести предметный диалог с ОРДЛО. С Россией Зеленский решил разговаривать методом ультиматумов. Близкий соратник Путина Виктор Медведчук был отправлен под домашний арест, что выглядело как откровенный вызов РФ. Затем у Зеленского хватило наглости предложить России обменять Медведчука. Закономерный итог этой клоунады — Москва просто прекратила контакты с Киевом до тех пор, пока у власти в Украине будут Зе и его клоуны. При этом важно отметить, что Россия готова сотрудничать с конструктивными политическими силами в Украине. Даже на фоне эскалации спикер Госдумы Володин соглашается с Медведчуком о необходимости диалога и зовет в Москву на переговоры украинских народных депутатов, которые выступают за дружбу между странами.

Зеленский все провалил не только на внешней арене, но и во внутренней политике. Непрофессиональная политика правительства привела к тому, что Украина покупает газ по цене выше 1000 долларов за тысячу кубов, хотя могла покупать по 200 долларов, если бы Зеленский одобрил договоренности Медведчука с РФ. Как следствие — тарифы на услуги ЖКХ выросли в разы. Дорогой газ для промышленности гонит цены на товары вверх. Инфляция растет, курс гривны падает, спрос на украинские ценные бумаги практически нулевой, безработица увеличивается, украинцы все чаще выезжают из страны. На фоне этого хаоса Зеленский еще и сдал Западу украинскую землю.

А чтобы украинцы не возмущались, Зеленский объявил войну СМИ и закрыл без суда и следствия неугодные телеканалы и сайты. Международные организации указывают, что украинская власть демонстрирует признаки авторитарной. На деле же Зеленский уже стал полноценным диктатором, подмяв под себя все ветви власти в стране. При этом Зе — банановый диктатор, который держится исключительно на поддержке западных кураторов.

Сегодня 70% украинцев чувствуют себя бедными, столько же не поддерживают переизбрание Зеленского. А ведь прошла только половина срока. Зеленский стал самым ненавистным президентом в истории страны. За что Украине такие испытания?

Владимир Александрович, с наступающим вас! Не стыдно ли вам за то, что вы сделали с Украиной?», — спрашивает автор.

Владимир Зеленский
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