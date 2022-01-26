В Украине выросло число новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 24 321 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 5 514 человек, 141 умер, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 25 января в Украине: зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 2 809, медработников — 642); 81 736 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 929 человек, вторую дозу — 28 984 человека, дополнительную дозу получили 628 человек, бустерную дозу — 22 195 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано — 3 073 человека; летальных исходов — 141; выздоровело — 5 514 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.
Днем ранее, 25 января за сутки выявили 19 118 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 января за сутки выявили 12 915 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 января за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19, 22 января за сутки выявили 22 473 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине: заболело — 3 913 809 человек; выздоровело — 3 596 715 человек; летальных исходов — 99 584.
С начала вакцинальной кампании привито 15 221 308 человек, из них получили первую дозу — 15 221 306 человек, получили две дозы — 14 519 768 человек, получили дополнительную дозу — 14 237 человек, бустерную дозу — 248 063 человека. В общей сложности проведено 30 003 374 прививки.
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