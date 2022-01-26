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В ФРГ новые рекорды по числу заболевших коронавирусом

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В ФРГ новые рекорды по числу заболевших коронавирусом

Семидневный коэффициент заболеваемости коронавирусом и количество новых случаев инфицирования в Германии достигли новых максимумов. Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил в среду, 26 января, что недельный коэффициент впервые с начала пандемии превысил 900 на 100 тысяч населения, составив 940,6. Накануне этот показатель составлял 894,3, а неделей ранее — 584,4.

Число новых случаев заражения за последние сутки составило 164 тысячи (днем ранее — 126 955 и 112 323 — в прошлую среду). Таким образом, превышен прежний максимум в 140 160, зафиксированный 21 января.

Согласно сообщению RKI, за последние 24 часа зарегистрированы 166 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Общее число зарегистрированных смертей от ковида составило 117 126.

С начала пандемии медицинские учреждения страны зарегистрировали в общей сложности 9 035 795 случаев заражения. По данным RKI, число людей в Германии, которые выздоровели от болезни, вызванной SARS-CoV-2, составляет около 7 387 800 человек.

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Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии — важнейший критерий при усилении либо ослаблении антикоронавирусных ограничений в Германии — тоже растет, но гораздо более низкими темпами. По данным медучреждений, он повысился до 4,07 на 100 тысяч населения; двумя днями ранее он составлял 3,87. Своего пика этот показатель достиг в рождественский период 2020 года: около 15,5 на 100 тысяч населения.

ФРГ, коронавирус
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