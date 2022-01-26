В ФРГ новые рекорды по числу заболевших коронавирусом

Семидневный коэффициент заболеваемости коронавирусом и количество новых случаев инфицирования в Германии достигли новых максимумов. Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил в среду, 26 января, что недельный коэффициент впервые с начала пандемии превысил 900 на 100 тысяч населения, составив 940,6. Накануне этот показатель составлял 894,3, а неделей ранее — 584,4.
Число новых случаев заражения за последние сутки составило 164 тысячи (днем ранее — 126 955 и 112 323 — в прошлую среду). Таким образом, превышен прежний максимум в 140 160, зафиксированный 21 января.
Согласно сообщению RKI, за последние 24 часа зарегистрированы 166 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Общее число зарегистрированных смертей от ковида составило 117 126.
С начала пандемии медицинские учреждения страны зарегистрировали в общей сложности 9 035 795 случаев заражения. По данным RKI, число людей в Германии, которые выздоровели от болезни, вызванной SARS-CoV-2, составляет около 7 387 800 человек.
Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии — важнейший критерий при усилении либо ослаблении антикоронавирусных ограничений в Германии — тоже растет, но гораздо более низкими темпами. По данным медучреждений, он повысился до 4,07 на 100 тысяч населения; двумя днями ранее он составлял 3,87. Своего пика этот показатель достиг в рождественский период 2020 года: около 15,5 на 100 тысяч населения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016