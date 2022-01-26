ГБР призвало Порошенко сотрудничать со следствием

Государственное бюро расследований (ГБР) призвало пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, прекратить манипулировать общественным мнением и начать выполнять решение суда по избранию ему меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба ГБР, 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил ряд обязанностей, однако подозреваемый выполнил решение суда в части передачи в Государственную миграционную службу своих четырех паспортов гражданина Украины для выезда за границу и дипломатического паспорта только 24 января — «после публичного освещения факта игнорирования им решения суда».

«Кроме того, на 16:00 в этот же день Петр Порошенко был вызван в следственный ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Для создания видимости выполнения возложенных судом на него обязанностей подозреваемый явился в ГБР, однако вскоре покинул помещение, не дождавшись следователя. При этом его команда успела снять видео, что их будто бы в ГБР никто не ожидал, хотя адвокатам было точно известно, что следователь подойдет к ним через несколько минут», — говорится в сообщении на сайте ГБР.

В Бюро отметили, что следователь ГБР ожидает Порошенко 31 января 2022 года на 11:00.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Печерский райсуд Киева 19 января избрал для Порошенко меру пресечения в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу. Таким образом, ходатайство прокуратуры, в котором она просила об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн, суд не удовлетворил.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.