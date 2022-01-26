Кузяра: В материалах «угольного дела» есть прямая фальсификация записей телефонных разговоров

В материалах «угольного дела», фигурантами которого являются председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук и пятый президент Украины Петр Порошенко, есть прямая фальсификация записей телефонных разговоров. Об этом в интервью Европейской правде рассказал бизнесмен Сергей Кузяра, который также проходит по этому делу.

«Ни Медведчук, ни Порошенко, ни их представители не имели отношения к моей деятельности. Я самостоятельно выстраивал цепочки, позволяющие обеспечить поставки. Зная всех руководителей угледобывающих предприятий, я понимал ситуацию и предлагал пути ее решения.

Не хочу называть имена, чтобы не создавать этим людям проблем, да и мне лучше воздерживаться от лишних комментариев, но с обеих сторон было огромное желание работать, и законодательная база позволяла это делать», — рассказал Кузяра.

При этом он подчеркнул, что реализовать все на деле не удалось.

«К сожалению, реализовать эти начинания не удалось. Камнем преткновения стало нежелание связывать встречные поставки товаров. Финансовая система к тому времени уже не работала — украинские банки прекратили свои операции на временно неподконтрольных территориях. Результатом этого стало мое вовлечение в уголовное производство ГБР», — отметил бизнесмен.

Также Кузяра рассказал, знаком ли он лично с Виктором Медведчуком.

«Видел по телевизору и пересекался до всех этих событий через общих знакомых. Он, наверное, даже не идентифицирует меня», — признался Сергей Кузяра.

Кроме того он ответил на вопрос, почему на опубликованных прессой записях телефонных разговоров Виктор Медведчука упоминает фамилию бизнесмена.

«Я активно ездил в „ЛДНР“ и вел там диалог. Я от этого никогда не отказывался. При этом считаю, что подлинность этих пленок подлежит сомнению. По крайней мере, в материалах дела, связанных со мной, есть прямая фальсификация этих записей», — рассказал Сергей Кузяра.

Вместе с тем он сообщил, что организовывая операции с углем он не согласовывали свои действия с Медведчуком.

«Не было необходимости согласовывать это с ним. Роль Виктора Владимировича в этом процессе очень сильно преувеличена: у него была масса вопросов, и его участие в угольных вопросах является не его инициативой, а реакцией на просьбы с украинской стороны», — подчеркнул бизнесмен и добавил, что следственные органы предлагали ему сделку по формуле «дай показания на Порошенко или Медведчука — получи свободу»?

«Никто даже не стеснялся. Они говорили, что их интересует в первую очередь Порошенко. Они хотели любую информацию, которая позволила бы привязать его к этому делу. По этому поводу они не просто мне предлагали, а давили на меня. Эти показания и были основной целью, зачем меня „закрывали“, но я объяснил, что не буду никого оговаривать», — подчеркнул Сергей Кузяра.

Напомним, адвокат Сергей Колесник заявил, что суд по делу бизнесмена Сергея Кузяры является ярким примером избирательного правосудия.