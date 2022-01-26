Посол США привез в МИД РФ ответ на российские требования о «гарантиях безопасности»

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о так называемых «гарантиях безопасности».

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, в проекте двустороннего договора, переданного Россией США в середине декабря, американской стороне среди прочего предлагается: взять на себя обязательство о недопущении расширения НАТО на восток, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать с территории Европы свое ядерное оружие и не размещать там каких-либо ударных систем, способных угрожать России. Всего в проекте договора 8 статей. Российские официальные лица неоднократно говорили, что ждут от США подробный ответ по каждой из них.

Российский проект договора был обнародован на сайте МИД РФ вскоре после передачи его американцам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности опубликовать и американскую реакцию, однако в Госдепартаменте США якобы попросили этого не делать. «Наверное, мы не можем опубликовать американский документ, но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», — заявил он в среду в Госдуме.

По словам Сергея Лаврова получения ответа американской стороны МИД РФ и другие компетентные ведомства представят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах в сфере безопасности.

В Вашингтоне полагают, что Россия может решиться на применение силы в отношении Украины. Об этом в среду сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Мы определенно видим все признаки того, что Владимир Путин собирается использовать военную силу на определенном этапе, вероятно между нынешним моментом и серединой февраля», — предположила она.