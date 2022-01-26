Войти
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассчитывает в этом году подписать «промышленный безвиз» с ЕС
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата
мирный процесс
Зеленский работает над встречей лидеров Нормандского формата

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Посол США привез в МИД РФ ответ на российские требования о «гарантиях безопасности»

457
Посол США привез в МИД РФ ответ на российские требования о «гарантиях безопасности»

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о так называемых «гарантиях безопасности».

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, в проекте двустороннего договора, переданного Россией США в середине декабря, американской стороне среди прочего предлагается: взять на себя обязательство о недопущении расширения НАТО на восток, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать с территории Европы свое ядерное оружие и не размещать там каких-либо ударных систем, способных угрожать России. Всего в проекте договора 8 статей. Российские официальные лица неоднократно говорили, что ждут от США подробный ответ по каждой из них.

Российский проект договора был обнародован на сайте МИД РФ вскоре после передачи его американцам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности опубликовать и американскую реакцию, однако в Госдепартаменте США якобы попросили этого не делать. «Наверное, мы не можем опубликовать американский документ, но суть их реакции, содержание их реакции на наши документы, конечно же, заслуживают того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована. Я уверен, что это сможем сделать», — заявил он в среду в Госдуме.

Читайте также: Трамп предрекает, что за украинским последует кризис вокруг Тайваня

По словам Сергея Лаврова получения ответа американской стороны МИД РФ и другие компетентные ведомства представят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах в сфере безопасности.

В Вашингтоне полагают, что Россия может решиться на применение силы в отношении Украины. Об этом в среду сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Мы определенно видим все признаки того, что Владимир Путин собирается использовать военную силу на определенном этапе, вероятно между нынешним моментом и серединой февраля», — предположила она.

США, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 26 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016