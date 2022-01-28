Медведев не стал называть политиков, способных возглавить Украину, чтобы их не подставить

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нет смысла говорить о том, кто из политиков в Украине мог бы возглавить страну. Иначе человека можно подставить под санкции, пишет ТАСС.

Назвать какое-то имя — это сразу же этого человека «спалить», отметил Медведев, и подставить под санкции Совета нацбезопасности и обороны, который принимает совершенно неправосудные решения, как в отношении главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Второе: назвать какое-то имя — это сразу же этого человека „спалить“ и подставить под санкции Совета национальной безопасности и обороны, который принимает совершенно неправосудные, антизаконные решения, как в отношении Медведчука. Они же теперь несудебные используют органы, как у нас в 1937 году, по сути, тройки. Они собрались, только там их побольше немножко, решили у кого-то имущество отобрать — отобрали, решили кого-то в тюрьму посадить — посадили. Так что называть кого-то — бесперспективное дело», — сказал Медведев.

«В любом случае, мне кажется, появится генерация людей и политических сил, которые будут настроены, подчёркиваю, именно не пророссийски, а проукраински, но которые будут вести прагматичную политику, которые будут думать прежде всего о собственном народе, а не о том, чтобы ещё раз избраться в президенты, как это происходит сейчас», — заключил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что сценарий прямого столкновения из-за Украины России и НАТО стал бы самым драматическим, и даже просто катастрофическим.