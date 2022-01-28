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В любой нормальной стране Медведчука за его поступки наградили бы, но в Украине против политика фабрикуют уголовные дела, - Быстряков

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В любой нормальной стране Медведчука за его поступки наградили бы, но в Украине против политика фабрикуют уголовные дела, - Быстряков

Замечали ли вы, что из нынешнего нашего лексикона стали незаметно исчезать целые понятия и их названия?! Причин много, но основная,— коммерциализация в различных ее проявлениях. От политики и до внутриполовых взаимоотношений.

Об этом пишет композитор Владимир Быстряков.

«Плюс рацио как основа оценки... Сейчас в общепринятом тренде главенствует такая тональность, как легкая ирония плюс стеб... Иронизировать над всем стало таким же привычным, как чистка зубов по утрам.

С одной стороны, она, эта легкая ирония, как бы приподнимает тебя над другими, давая некую фору, а с другой... ты как бы бронируешь свою душу от «старомодных» чувство-проявлений, таких как искренность, слабость, сентиментальность. Нет, конечно же, по пьяни можем иногда позволить себе опуститься до «старомодного». Но в будничной жизни ни-ни!
Не оттого ли, люди, не вписывающиеся в этот наш «формат», кажутся нам иногда какими-то ненастоящими, что ли... вроде как бы — с двойным дном.

Возьмем, к примеру, такую категорию, как СМЕЛОСТЬ или МУЖЕСТВО. Ну что, скажете вы, вон... в кино, в романах или фронтовых сводках, когда человек оказывается в экстриме... Тут все ясно.

А если, предположим, он успешен в реальной жизни и многого добился, и был у власти, и дома у него — полная чашечка, и жена умная, красивая.

Ну, чего тебе еще?! Сиди — наслаждайся жизнью.

Встал, собрался, улетел среди зимы на Бора-Бора или на фестиваль в Канны, или куда еще... Иными словами, зона постоянного внутреннего комфорта как сопутствующий элемент успешной жизни.

И мы с вами можем только позавидовать ему по-доброму (или, что скорее...по — недоброму)

А если человек СОЗНАТЕЛЬНО лишает себя привычного ритма жизни, выходит из привычной зоны комфорта под холодный ветер и непогоду... Это когда он может в какой-то момент плюнуть на все, послать всех, кто предал к такой-то маме, взять семью, и... подальше от этой несчастной разграбленной, униженной страны... Только он почему-то НЕ ДЕЛАЕТ этого! И продолжает жить здесь и сейчас... видя, как вчерашние «друзья» ставят подножки и желают за спиной у тебя «а чтоб ты...», наблюдая, как по АНАЛОГИЧНОЙ СТАТЬЕ того же Порошенко отпускают «на все четыре стороны», а его в одночасье лишают возможности вести повседневную политическую и общественную работу, запирая под домашний арест...
И он живет! И борется! Раз за разом развенчивая нелепые обвинения со стороны судей.

А те, в нарушение всех процессуальных норм, все продлевают и продлевают меру пресечения.
У нормального человека со стороны все это противостояние беззаконию вызвало бы определенное уважение... Но только не у нас.

«А вот во времена Кучмы, а вот когда он был во власти, а вот...». Ну, по части злопыхательства... так это мы — впереди планеты всей.

Прекрасно понимаю, ПОЧЕМУ именно к нему применяются всевозможные нарушения, а к Порошенко — нет. Потому что Порошенко... СВОЙ! И русофобия у него — ОДНА и та же, что и у президента, и в НАТО его тянет точно так же, как и Зеленского, и горлодеров у него поболее, чем у Медведчука.

Вопрос возникает: а что Медведчук не мог бы собрать под свои знамена аналогичную «армию» своих сторонников?!
Наверное, мог бы. И получила бы эта порохоботская шушваль по полной.

Но только почему-то он не делает этого... Может, оттого, что (как нам внушают) это привело бы к вооруженному конфликту уже ЗДЕСЬ, внутри наших пока еще мирных городов и сел?!

Я вспоминаю аналогичный случай много лет назад у нас в Киеве на Малой Житомирской улице, когда против бандита с гранатой выдвинулся БЕЗОРУЖНЫЙ милиционер (табельное сдал на работе).
Закончилось тогда плохо...

Но почему-то вспомнился мне тот случай именно сейчас. Как и фраза «Добро должно быть с кулаками».

А теперь подумайте, почему Петра Алексеевича отпускают под ликование толпы и он начинает набирать очки?! Почему продолжают держать Медведчука под арестом?! Кому это выгодно — множить число своих врагов на правом и левом фланге?! Зеленский что, не понимает, что рано или поздно можно применить формулу «враг моего врага — мой друг»... Да только вряд ли будут принимать президента «в друзья» те, кого он унижал, нарушая все нормы... БОльшей глупости в сложившейся ситуации трудно себе представить.

Выводы могут быть самые разные — от элементарного разгильдяйства и до... «крысы» в аппарате президента.
И еще одна деталь. То, что инкриминируют Медведчуку, — торговля углем с непризнанными республиками Донбасса. А кто мне ответит: ДЛЯ КОГО этот уголь предназначался?! Для перепродажи Китаю? Для личной дачи? Да ведь... ДЛЯ НАС С ВАМИ он и предназначался!!! Для родной Страны, той самой, для которой тот же Медведчук менял несчастных, что были в плену.

Как я уже упоминал, в ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНОЙ стране за эти поступки человека наградили бы... В любой НОРМАЛЬНОЙ стране... Грустно все это.

Единственное, что греет, так это надежда, что любой «кипиш» рано или поздно... но закончится! Вон уже крест упал, слетел с Софиевской башни. Друзья вычитали в сетях, что аналогично такой же крест, и тоже с Софиевской, упал в 1943 году, аккурат за пару недель до освобождения Киева... Не знаю как кто, а я к подобным знакам отношусь с бо-о-ольшим уважением...

И последнее. По моему глубокому убеждению, из «сытых и разумных» никогда не выйдет настоящего Лидера страны... Разве что — временный эрзац, очередная «витрина»... Но человек, прошедший все стадии унижения, давления, предательств со стороны «бывших», смены надежд и разочарований и получивший крепкий жизненный закал, иными словами, выработавший в себе бойцовский иммунитет, сможет стать Настоящим (тут вставляйте на выбор — Лидером, Творцом, Государственным деятелем, Авторитетом для масс).

И примеров тому в истории много — от Ганди и до Нельсона Манделы», — отмечает автор.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук
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