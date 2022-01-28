Медведчук: Активное участие в нагнетании ситуации с якобы российским вторжением только помогает власти отвлекать украинцев от социальных проблем

Те, кто принимают активное участие в нагнетании ситуации вокруг якобы готовящегося российского вторжения в Украину, те, кто пытаются навязать эту мысль украинским гражданам, в том числе и представители действующей власти, сами в это не верят. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «Россия-1».

Причем, по словам оппозиционного политика, в Украине уже на официальном уровне стали признавать, что нет никаких оснований полагать, что Российская Федерация собирается напасть на Украину.

«Украинская власть, которая была подвержена этим слухам и идеям о том, что надо готовиться к вторжению, вначале это признавала, а в последние дни, в том числе и на СНБО, заявила, что нет ни сигналов, ни месседжей, ни подтверждений того, что такое вторжение готовится. Но до конца отказываться от этой идеи не намерены», — сказал Виктор Медведчук.

По его мнению, это происходит потому, что такое нагнетание ситуации и панические настроения отвлекают людей от тяжелой экономической и социальной ситуации в стране.

«Эта идея возможных боевых действий, войны и вторжения Российской Федерации в Украину очень хорошо ложится сегодня в плоскости всех недостатков власти, чтобы отвлечь внимание украинских граждан от тех проблем, которые есть с рабочими местами, с заработными платами, с социальной сферой, с жилищно-коммунальными тарифами, с падением экономики, с уничтожением социальной сферы», — подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Виктор Медведчук обратил внимание на то, что в последние месяцы украинские СМИ пишут исключительно о гипотетическом вторжении Российской Федерации и никто ни о чем другом и не говорит.

«Внимание людей полностью отвлекли именно этой страшной якобы угрозой от тех проблем, которые существуют, и тех проблем, которые породила власть Зеленского, он и его окружение, ничего не делающие для устранения этих недостатков, а продолжающие превозносить идею о возможности такого вторжения. Ну и еще здесь очень важна роль Запада и стран НАТО, которые эту ситуацию нагнетают, которые оказывают военную помощь, оказывают помощь в поставках вооружения, дают команды своим представителям дипломатического корпуса покидать страну. Общий фон именно такой, что власть спокойно потирает ручки в вопросах якобы подготовки к якобы вторжению РФ», — убежден парламентарий.

Кроме того, Виктор Медведчук подчеркнул, что те люди, которые поддаются панике, собирают «тревожные чемоданчики» и так далее, участвуют в этой политике власти по нагнетанию ситуации.

«Те, кто это делает, участвуют в этой политике власти, направленной на то, что надо думать только об этом и ни о чем другом... И это самое плохое, что может быть сегодня для страны в целом и для украинского народа», — констатировал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».